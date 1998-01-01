  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي يطلع نظيره البلجيكي على آخر التطورات

الثلاثاء 05 فبراير 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



بروكسل /سما/

أطلع رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز، على آخر التطورات والمستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

 ووضع المالكي نظيره البلجيكي على  صورة سياسات الحكومة الإسرائيلية العنصرية تجاه شعبنا، المتمثلة بسياسات مصادرة الأراضي والهجمات الشرسة من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه.

وأعرب المالكي عن قلق القيادة الفلسطينية من استمرار بناء المستوطنات والتوسع بها في الضفة الغربية، والقتل اليومي للفلسطينيين بدم بارد من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، والممارسات التي من شأنها تقويض حل الدولتين، محذرا من تداعيات غياب الافق السياسي.

 وتطرق المالكي إلى التجاوزات الاسرائيلية التي تجلت بطرد البعثة الدولية المؤقتة في الخليل، مشددا على أن الدعم الأميركي غير المسبوق للحكومة الاسرائيلية، يخلق لديها إحساسا بالحصانة ضد الإدانة الدولية.

وأشار إلى أن سياسة الإقصاء التي تمارسها الإدارة الأميركية ضد الشعب الفلسطيني، هدفها عقابه، وسببها عدم الانصياع للرغبة الأميركية ولن تثني القيادة الفلسطينية عن سعيها المستمر للعمل على بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

في السياق ذاته، أوضح رايندرز أن الموقف الأميركي الراهن يستدعي دورا جديا يقوم به الاتحاد الأوروبي، من اجل ملء الفراغ السياسي الراهن.

وأكد موقف الحكومة البلجيكية الثابت من دعم حل الدولتين، من خلال استئناف المفاوضات الثنائية بين الطرفين، معربا عن قلق الحكومة البلجيكية من الخطوات احادية الجانب والتوسع الاستيطاني.

وناقشا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون بين البلدين، وأكدا ضرورة تعزيز العلاقة والتعاون المشترك في مختلف القضايا.

#رياض المالكي #وزارة الخارجية #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

المالية : رواتب موظفي السلطة غدًا في البنوك

إذاعة الجيش الاسرائيلي: حركة حماس حققت انجازات كبيرة بغزة وسيتم نشرها لاحقا

بالفيديو : رئيس السلفادور الفلسطيني زار اسرائيل و أدى طقوساً عند حائط البراق

صور: شهيد وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة

طقس فلسطين: احتمال تساقط امطار والرياح نشطة السرعة مع هبات قوية

أردوغان: تم التخلص من بعض الضالعين في قتل خاشقجي في حوادث سير

هانيبال القذافي يكشف لأول مرة ظروف احتجازه في لبنان

الأخبار الرئيسية

pyvgr

الاحتلال يفرج عن 5 معلمين وطفل بعد اختفائهم لساعات

نتنياهو

نتنياهو "مريض" ويلغي جدول اعماله

الجهاد وحماس

الجهاد وحماس تؤكدان تعزيز العلاقات بينهما وضرورة استعادة الوحدة

555

ترامب يتجند إلى جانب حملة نتنياهو في انتخابات الليكود

استيطان

صحيفة عبرية: 2 مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية قريباً