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هذه الحلول تساعدك في إيجاد شريك حياتك

الثلاثاء 05 فبراير 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذه الحلول تساعدك في إيجاد شريك حياتك



وكالات / سما /

يواجه الكثير من الأفراد، وبخاصة المنعزلين اجتماعيًا، صعوبة كبيرة في إيجاد شريك حياة مناسب، وهو ما يؤدي للإحجام عن البحث عن شريك الحياة.

وأورد موقع “فاميلي تشيت” الإلكتروني مجموعة من الأماكن، التي قد يعثر فيها المرء على شريك حياته المستقبلي بشكل طبيعي وهي.

مكان العمل
يعد مكانا مناسبت للتعرف على الشخص الذي قد يكون شريك حياتك في المستقبل، خاصة أنك تقضي معه الكثير من الوقت في العمل، وتتعرف على خصاله.

الأعمال التطوعية
حاول أن تنضم لفريق عمل تطوعي تقابل فيه مجموعة مختلفة من الأشخاص، وقد يكون بينهم شريك حياتك المستقبلي.

الدراسة
في محيطك الجامعي تقابل الكثير من الأشخاص، ويمكنك التعرف على أحدهم ليكون شريك حياتك في المستقبل، أو إذا تخطيت المرحلة الجامعية، فحاول التسجيل في دورات لتعلم اللغات، أو تطوير المهارات للتعرف عل المزيد من الأشخاص.

حضور الفعاليات
لا شك أن الفعاليات سواء العلمية أو الثقافية أو الفنية، تشكل بيئة مناسبة للتعرف على أشخاص جدد لهم نفس اهتمامك، ويجب عليك حضور هذه الفعاليات، بشكل مستمر لعلك تلتقي بشريك حياتك.

النوادي
الانضمام لأحد النوادي والمشاركة في الخدمات الرياضية أو الترفيهية، يعد أيضًا فرصة مناسبة للالتقاء بشخص مناسب قد يصبح فيما بعد شريك حياتك المنتظر.

 
 
#شريك الحياة

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