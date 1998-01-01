فرنسا تأسف لإنهاء عمل البعثة الدولية بالخليل

باريس /سما/

أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن قرار اسرائيل بعدم التمديد لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل "تيف" ، يعد بمثابة استمرار لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض المحتلة.

وقالت الخارجية في بيانها، إن بعثة المراقبة لعبت دورا مهما لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، لافتة إلى أن التواجد الدولي في الخليل ساهم في منع حصول الحوادث والصدامات.

وأضافت الخارجية: إن فرنسا تأسف لهذا القرار وتدعو "إسرائيل" إلى إعادة النظر فيه.

ونوهت وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن هذا القرار قد يزيد التوتر في المنطقة في ظل وضع غير مستقر في الخليل، وبالتالي استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلي على الأرض في الخليل، كما هو الحال في باقي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

الجدير بالذكر أن لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل "تيف"، تأسست في عام 1997 ، وذلك ضمن قرار مجلس الأمن الدولي.