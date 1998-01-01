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رامز جلال يثير ضجة كبيرة بصورته.. شاهدوا ماذا فعل

الثلاثاء 05 فبراير 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رامز جلال يثير ضجة كبيرة بصورته.. شاهدوا ماذا فعل



وكالات / سما /

نشر الفنان رامز جلال على حسابه الخاص بإنستغرام أفيش فيلمه الجديد "سبع البرمبة"، والذي سوف يعرض قريباً في دور العرض السينمائي.

واستعان رامز بشقيقه ياسر، حيث ظهر بنفس الإطلالة التي ظهر بها الأخير في مسلسله "رحيم" الذي عرض شهر رمضان الماضي.

وظهر رامز وهو يضع لحية تشبه لحية ياسر جلال في المسلسل، والتي أثار من خلالها ضجة كبيرة حينها، ليظهر في الأفيش يشبه شقيقه تماما، مع إضافة بعد اللمسات الخاصة على الصورة.

ويعود رامز بفيلم "سبع البرمبة" إلى السينما بعد توقف دام أربع سنوات منذ قدم فيلم "مراتي وزوجتي"، وذلك بسبب تفرغه لتقديم برامج المقالب في شهر رمضان من كل عام على مدار ثماني سنوات دون انقطاع.

#رامز جلال

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