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بدء صرف رواتب موظفي السلطة في غزة

الثلاثاء 05 فبراير 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء صرف رواتب موظفي السلطة في غزة



غزة / سما /

بدأت وزارة المالية في رام الله، اليوم الثلاثاء، بصرف رواتب موظفين السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأنه تم صرف رواتب الموظفين في غزة بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 75%.

وأوضحت مصادر بنكية، أنّه سيتم صرف رواتب موظفي تفريغات 2005 بنسبة (50%) كما الأشهر السابقة، بينما ستصل نسبة صرف رواتب كافة الموظفين المدنيين من قطاعي الصحة والتعليم إلى 75%.

 أشارت المصادر،  إلى وجود نسبة كبيرة في قطع الرواتب لبعض الموظفين لأسباب غير واضحة.

في السياق ذاته، أكد عارف أبو جراد رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة وجود إشكالية بخصوص رواتب موظفي التعليم والصحة، مشيرًا لتلقيهم 50% من راتبهم الأساسي.

#وزارة المالية #السلطة الفلسطينية #رواتب السلطة #غزة

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