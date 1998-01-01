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لحية الرجل تجعله أكثر جاذبية وإثارة!

الثلاثاء 05 فبراير 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لحية الرجل تجعله أكثر جاذبية وإثارة!



وكالات / سما /

حقق العلم بعض الاكتشافات الحديثة التي تشير إلى أن لحى الرجال تمنحهم في العموم عددا من الأمور الإيجابية.

وفي عام 2018، طلبت مجلة علم الأحياء التطوري، من مجموعة من النساء تقييم رجال خضعوا لجلسات تصوير: بدون لحى، وبعد 5 و10 أيام على التوالي من نمو اللحية، ثم بعد 4 أسابيع.

ووجدت الدراسة أن النساء فضلن الرجال ذوي اللحية، التي ربما تكون أكثر جاذبية بالنسبة للواتي يفكرن في علاقات طويلة الأمد.

وتبين أيضا أن اللحية الكثيفة توفر الحماية من أشعة الشمس الضارة فوق البنفسجية، حيث تحجب حوالي 90 إلى 95% من هذه الأشعة.

وهذا لا يعني أنه يمكن للرجال التوقف عن وضع واقي الشمس، ولكن وجود اللحية يوفر بعض الحماية الحقيقية ضد الأشعة الضارة.

ويمكن أن يشير ذلك إلى أن الرجل الملتحي، أو أولئك الذين يستخدمون واق من الشمس يوميا، سيكون لديهم عدد أقل من التجاعيد والبقع الداكنة على بشرة الوجه.

ويبدو أن الحالة نفسها تنطبق على الرجال ذوي شعر الرأس الكثيف، ما يوفر حماية جيدة لفروة الرأس من التلف المحتمل، الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية، مثل سرطانات الجلد.

#الرجل #اللحية

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