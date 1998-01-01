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مناديل تمنحك القدرة على تحديد موعد مرضك!

الثلاثاء 05 فبراير 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مناديل تمنحك القدرة على تحديد موعد مرضك!



وكالات / سما /

توصلت شركة أمريكية إلى طريقة فريدة في مكافحة أمراض البرد، باستخدام مناديل بفيروسات بدلا من اللقاحات.

وترى الشركة أن استخدام هذه المناديل يجعل الشخص على اتصال دائم بالفيروسات المرضية، ما يساعد في تعزيز منظومة مناعته. كما أن الشخص نفسه يحدد الوقت الذي عليه لمس الفيروسات فيه.

ويؤكد مبتكرو هذه المناديل (Vaev Tissue) على أن هذه الطريقة أقل خطرا من اللقاحات والأدوية المضادة لأمراض البرد. واستخدامها سهل جدا، حيث يكفي مسح الأنف بها، بعدها يصاب الشخص بزكام بسيط، وبفضل هذا يتهيأ جسم الإنسان لمقاومة الوباء.

وفي المقابل، أكد خبراء على أن في العالم عدد هائل من الفيروسات المختلفة، ما يحتم على المنتجين إنتاج مناديل خاصة لكل فيروس، وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة. كما عبر الخبراء عن تخوفهم من أن تكون هذه المناديل خطرة على الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

#مناديل #مرض

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