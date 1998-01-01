  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تزايد مستخدمي "فيسبوك" بالرغم من فضائح الخصوصية

الثلاثاء 05 فبراير 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تزايد مستخدمي "فيسبوك" بالرغم من فضائح الخصوصية



وكالات / سما /

تتزايد أعداد مستخدمي فيسبوك حول العالم يوما بعد يوم، على الرغم من سلسلة فضائح الخصوصية التي طالت الشركة.

وأعلنت الشركة العملاقة أن عدد الذين استخدموا تطبيقها العام الماضي بلغ 2.32 مليار، أي بنسبة زيادة 9% عن عام 2017.

كما لم تمنع الفضائح الأخيرة لفيسبوك الشركات من نشر إعلاناتها التجارية على الموقع، حيث ازدادت أرباح فيسبوك من هذه الإعلانات بنسبة 30% خلال عام 2018.

الغريب فيما سبق، هو أن زيادة أعداد المستخدمين والعائدات المالية لفيسبوك، تحدث تزامنا مع استمرار المخاوف حول سياسة الشركة في استخدام بيانات العملاء وخصوصياتهم، والتي ظهرت مع حدوث فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" الشهيرة.

أما بالنسبة للدول التي شهدت تزايدا ملحوظا في أعداد المستخدمين خلال العام الماضي، فجاءت في مقدمتها: الهند، إندونيسيا، والفلبين.

#فيسبوك #الخصوصية

الأكثر قراءة اليوم

بالاسماء ..مصادر تكشف لـ"سما" عن تغييرات كبيرة في قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية

المالية : رواتب موظفي السلطة غدًا في البنوك

إذاعة الجيش الاسرائيلي: حركة حماس حققت انجازات كبيرة بغزة وسيتم نشرها لاحقا

بالفيديو : رئيس السلفادور الفلسطيني زار اسرائيل و أدى طقوساً عند حائط البراق

صور: شهيد وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة

أردوغان: تم التخلص من بعض الضالعين في قتل خاشقجي في حوادث سير

طقس فلسطين: احتمال تساقط امطار والرياح نشطة السرعة مع هبات قوية

الأخبار الرئيسية

pyvgr

الاحتلال يفرج عن 5 معلمين وطفل بعد اختفائهم لساعات

نتنياهو

نتنياهو "مريض" ويلغي جدول اعماله

الجهاد وحماس

الجهاد وحماس تؤكدان تعزيز العلاقات بينهما وضرورة استعادة الوحدة

555

ترامب يتجند إلى جانب حملة نتنياهو في انتخابات الليكود

استيطان

صحيفة عبرية: 2 مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية قريباً