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"لوحات مفاتيح زجاجية" ستعطي حواسب "آبل" قدرات فائقة!

الثلاثاء 05 فبراير 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"لوحات مفاتيح زجاجية" ستعطي حواسب "آبل" قدرات فائقة!



وكالات / سما /

سجّلت شركة آبل براءة اختراع جديدة لتطوير لوحات مفاتيح غير مسبوقة، ستركبها في حواسب "MacBook" المستقبلية.

وتكمن أهمية اللوحات المبتكرة في أنها ستصنع من ألياف زجاجية خاصة، لتكون شبيهة بشاشات كبيرة تعمل باللمس كتلك الموجودة في الهواتف الذكية، ما سيجعل عملية الطباعة صامتة وسريعة، فضلا عن إمكانية استخدام لوحة المفاتيح كشاشة إضافية للحاسب وقت الحاجة.

كما ستتفاعل هذه اللوحات مع قوة الضغط المطبقة عليها من إصبع المستخدم، أي أنها ستعمل بتقنية "3D tuch" التي طرحتها "آبل" في هواتفها سابقا، ما سيمكن من الاعتماد على اللوحة للقيام بمهمات إضافية، كالتحكم بأبعاد الصور على الشاشة، أو التنقل بين صفحات الإنترنت بحركة بسيطة واحدة.

وفي حال استخدمت "آبل" هذه التقنيات في حواسبها، سيكون بإمكانها جعل لوحة المفاتيح مقاومة للماء والغبار، ما سيسهل عليها تطوير أجهزة "MacBook" بقدرات جديدة كليا.

#لوحات مفاتيح

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