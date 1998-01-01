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اختفاء 5 معلمين وطفل في ظروف غامضة في الخليل

الثلاثاء 05 فبراير 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اختفاء 5 معلمين وطفل في ظروف غامضة في الخليل



الخليل/سما/

ذكرت مصادر امنية ان آثار خمسة معلمين وطفل فقدت في مدينة الخليل، أثناء ذهابهم الى دوامهم المعتاد في إحدى مدارس المدينة، صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر الامنية ان 5 معلمين وطفل من قرية بيت كاحل خرجوا إلى داومهم الاعتيادي في احدى مدارس الخليل وقد اختفت آثارهم.
وقد استنفرت الأجهزة الامنية للبحث عنه.
واضاف المصدر الامني، بانه تم ابلاغ الجانب الاسرائيلي حول الحادثة التي وقعت تحت السيطرة الامنية الاسرائيلية.
وتسود حالة توتر وسخط وتجمهر للمواطنين امام مدرسة الهاجرية من قبل اهالي المنطقة الجنوبية في الخليل بعد انقطاع الاتصال مع المعلمين.
كما سادت حالة من الهلع في قرية بيت كاحل.
وقد انقطعت الاتصالات مع المعلمين الخمسة حيث حاول الاهالي وموظفين حكوميين الاتصال بهم ولم يتمكنوا من ذلك بسب اغلاق هواتفهم المحمولة.

واضافت المصادر ان المفقودين هم الاستاذ محمد عوض زهور ومعه ابنه 5 سنوات و الاستاذ كرم العصافرة والاستاذ سامي الزهور والاستاذ هاني السعدة

 

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