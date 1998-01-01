  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

"الاقتصاد" تحيل 65 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية الشهر الماضي

الثلاثاء 05 فبراير 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تحيل 65 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية الشهر الماضي



رام الله / سما /

افادت وزارة الاقتصاد الوطني، بان طواقم حماية المستهلك ضبطت خلال الشهر الماضي، 35 طنا من المنتجات والسلع المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها اغلبها منتجات غير وطنية، تنوعت بين مواد غذائية ومواد تنظيف ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة اضافة الى ألعاب الاطفال الممنوعة من التسويق. 

ووفق التقرير الشهري للإدارة العامة لحماية المستهلك الصادر، اليوم الثلاثاء، ضبطت الطواقم  1.5 طنا من منتجات وسلع المستوطنات، وإتلاف المضبوطات والمبلغ عنها وفق الاصول القانونية المتبعة.

واكدت الوزارة في بيان لها، انه وبناءً على الجرائم السابقة فقد احالت 65 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وإخطار 67 محلا تجارياً، وسحب 52 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً، والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها.

واشار التقرير الى تنفيذ طواقم حماية المستهلك خلال الفترة ذاتها 390 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 2323 محلاً تجارياً وجد من بينها 195 محلاً مخالفاً تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، مبيناً ان قيام تجار بإبلاغ طواقم حماية المستهلك عن مواد وسلع منتهية الصلاحية تزن 175 طنا تم إتلافها وفق الأصول القانونية.

وثمنت الوزارة حرص هؤلاء التجار على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من إي مواد وسلع قد تعرض حياتهم للخطر.

وتعاملت الادارة العامة لحماية المستهلك خلال العام الماضي مع  53 شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بالقوانين المعمول به داعية المستهلكين إلى التقدم بأي شكوى يرونها لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات أو عبر الخط المباشر 129.

#وزارة الاقتصاد

الأكثر قراءة اليوم

بالاسماء ..مصادر تكشف لـ"سما" عن تغييرات كبيرة في قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية

المالية : رواتب موظفي السلطة غدًا في البنوك

إذاعة الجيش الاسرائيلي: حركة حماس حققت انجازات كبيرة بغزة وسيتم نشرها لاحقا

بالفيديو : رئيس السلفادور الفلسطيني زار اسرائيل و أدى طقوساً عند حائط البراق

صور: شهيد وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة

طقس فلسطين: احتمال تساقط امطار والرياح نشطة السرعة مع هبات قوية

أردوغان: تم التخلص من بعض الضالعين في قتل خاشقجي في حوادث سير

الأخبار الرئيسية

pyvgr

الاحتلال يفرج عن 5 معلمين وطفل بعد اختفائهم لساعات

نتنياهو

نتنياهو "مريض" ويلغي جدول اعماله

الجهاد وحماس

الجهاد وحماس تؤكدان تعزيز العلاقات بينهما وضرورة استعادة الوحدة

555

ترامب يتجند إلى جانب حملة نتنياهو في انتخابات الليكود

استيطان

صحيفة عبرية: 2 مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية قريباً