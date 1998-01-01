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ماروتا يضع النقاط على الحروف بشأن إقالة سباليتي

الثلاثاء 05 فبراير 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماروتا يضع النقاط على الحروف بشأن إقالة سباليتي



وكالات / سما /

حسم الإيطالي بيبي ماروتا ، الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان المسألة المتعلقة بمستقبل المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

وانتشرت في الساعات الماضية أخبار حول إمكانية إقالة لوتشيانو سباليتي من تدريب إنتر ميلان بسبب سوء النتائج ، لكن بيبي ماروتا نفى ذلك.

وقال ماروتا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية “سباليتي سيبقى مع إنتر ميلان ومستقبله ليس في خطير ، المدرب يعلم ذلك وأؤكد بقاءه في الفريق”.

وأضاف “المباراة القادمة لا علاقة لها بمستقبل اللاعب ، خلال 22 سنة في عملي لم أقم بإقالة أي مدرب في منتصف الموسم ، أدرك مدى غضب الجماهير ، لكن العمل الجاد من يعيدنا للطريق الصحيح”.

ويعاني الإنتر من سوء النتائج خلال عام 2019 ، حيث خاض أربع مباريات في هذا العام ، وودع في واحدة من ربع نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو ، وفي الدوري خسر مباراتين وتعادل في أخرى.

#ماروتا #سباليتي

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