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ريال مدريد غاضب من ميزة برشلونة في الكلاسيكو !

الثلاثاء 05 فبراير 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد غاضب من ميزة برشلونة في الكلاسيكو !



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد غاضب من الميزة التي حصل عليها غريمه التقليدي، برشلونة على مستوى مواجهتي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النادي الملكي غاضب من حصول النادي الكتلوني على راحة إضافية لمدة يومين على مستوى الذهاب والإياب، حيث لعب البلوجرانا مباراته الخاصة فيالدوري الإسباني الجولة الماضية ضد فالنسيا على ملعب كامب نو يوم السبت، في حين لعب الميرينجي مباراة نفس الجولة يوم الأحد أمام ديبورتيفو ألافيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو، مما يعني حصول برشلونة على راحة ليوم إضافي قبل مباراة الذهاب ضد اللوس بلانكوس.

وسيتكرر الحال بالنسبة لمباراة العودة بين ريال مدريد وبرشلونة في العاصمة الإسبانية، حيث سيلعب البرسا يوم السبت، بينما سيخوض ريال مدريد مباراته يوم الأحد !.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة سيحصل على 55 ساعة إضافية من الراحة خلال مواجهتي الكلاسيكو، مما يثير غضب مسؤولي نادي العاصمة ويجعلهم يطالبون بتعديل جدول مواعيد مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

#ريال مدريد #الكلاسيكو

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