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أجويرو يتقدم بشراسة في صراع هدافي الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 05 فبراير 2019 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجويرو يتقدم بشراسة في صراع هدافي الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

تمكن النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو من تسجيل هاتريك مميز في شباك نادي آرسنال خلال المباراة التي جمعت فريقه مانشستر سيتي مع المدفعجية في ملعب الإتحاد.

وجاءت تلك المباراة في إطار لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019 والذي يتصدره نادي ليفربول ويأتي من بعده حامل اللقب مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط.

الجولة الخامسة والعشرين شهد العديد من الأحداث الهامة بدخول النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بقوة في صراع العدافين بتسجيله هاتريك ليصبح بنفس الرصيد مع النجم هاري كين.

فيما سجل النجم البلجيكي إيدين هازارد ثنائية في فوز فريقه تشيلسي على هادرسفيلد تاون ليعود مرة أخرى إلى الصورة والمنافسة على لقب الهداف ويرتفع رصيده إلى 12 هدف.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة والعشرين:

1- محمد صلاح (ليفربول) 16 هدف

2- بيير إيمريك أوباميانج (آرسنال) 15 هدف

3- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) 14 هدف

4- هاري كين (توتنهام هوتسبر) 14 هدف

5- إيدين هازارد (تشيلسي) 12 هدف

6- هيونج مين سون (توتنهام) 10 أهداف

7- كالوم ويلسون (بورنموث) 10 أهداف

8- جلين موراي (برايتون البيون) 10 أهداف

9- ريتشارلسون (إيفرتون) 10 أهداف

10- رحيم ستيرلنج (مانشستر سيتي) 10 أهداف

11- ساديو ماني (ليفربول) 10 أهداف

#أجويرو #الدوري الإنجليزي

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