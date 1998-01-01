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رونالدو يقود عملية انتقال خاميس رودريجيز إلى يوفنتوس

الثلاثاء 05 فبراير 2019 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يقود عملية انتقال خاميس رودريجيز إلى يوفنتوس



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الإثنين عن تحركات يقوم بها نادي يوفنتوس الإيطالي بمساعدة كريستيانو رونالدو للتعاقد مع خاميس رودريجيز لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وقالت صحيفة “ماركا” إن كريستيانو رونالدو اتصل بزميله السابق في ريال مدريد من أجل إقناعه بالانضمام إليه في يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية ، وذلك بعد أن ارتبط بالانتقال إلى أندية أخرى.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد انضم إلى يوفنتوس في الصيف الماضي قادماً من ريال مدريد مقابل مبلغ بقيمة 110 مليون يورو ، في حين أن النجم البرتغالي يتقاضى راتباً سنوياً يتجاوز 30 مليون يورو.

واقترب خاميس رودريجيز من إنهاء السنة الثانية له مع بايرن ميونخ على سبيل الإعارة ، فيما كشف لاعب الوسط الكولومبي عن نواياه بعدم البقاء مع النادي البافاري بسبب تهمشه من المدرب نيكو كوفاتش.

أفادت هذه المعلومات بأن اللاعب خاميس رودريجيز التقى مع المدير الرياضي حسن صالح حميدتش وأبلغه بقراره بالرحيل عن بايرن ميونخ في نهاية الموسم الجاري وعدم رغبته في التوقيع على عقد آخر.

#رونالدو #خاميس رودريجيز #يوفنتوس

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