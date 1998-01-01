ترامب يتجند إلى جانب حملة نتنياهو في انتخابات الليكود

القدس المحتلة/سما/





تجلى تجند الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرا، لصالح حزب "الليكود" ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في نشر صورة لحملة الليكود على حساب "إنستغرام"، الخاص بالرئيس الأميركي.

وتبين أن ترامب نشر، يوم أمس الإثنين، على حسابه صورة من حملة الليكود تجمع الاثنين وهما يتصافحان.

وشارك ترامب على حسابه هذه الصورة من حساب نتنياهو على "إنستغرام"، والتي علقت على شارع أيالون في تل أبيب.

يشار إلى أن مواقف الرئيس الأميركي دعت مراقبين كثيرين إلى اعتبار أنه يتبنى أجندة الليكود، خاصة ما يتصل بتصفية القضية الفلسطينية، من خلال اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وشطب حق العودة وشرعنة الاستيطان، علاوة على المواقف في عدد كبير من القضايا الدولية، وأبرزها الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحب منه ترامب.