الاوقاف بغزة: انتهاء كافة الترتيبات المتلعقة بملف العمرة والبدء فيها قريبا

غزة / سما /

قال المكتب الإعلامي لوزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة ، اليوم الثلاثاء،إن وفد الوزارة سيعود اليوم الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك بعد أن أنهى كافة التفاصيل المتعلقة بملف العمرة مع الجهات المصرية المختصة.

وكان وفد الوزارة قد توجه الى جمهورية مصر العربية في الايام السابقة ، لبحث و استكمال ترتيبات ملف موسم العمرة لسكان قطاع غزة، حيث ضم الوفد وكيل الوزارة ومدير عام الحج والعمرة بغزة.

وأضاف المكتب ان وفد الوزارة أكمل كافة الترتيبات والاتفاقيات الخاصة بملف العمرة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء تسيير رحلات العمرة رسمياً من خلال الطرق الرسمية بالوزارة في الفترة القادمة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة بغزة، أن الوفد في طريقه الآن إلى معبر رفح البري جنوب القطاع .