المالكي يطالب بضرورة الإنقاذ الفوري لحل الدولتين

بروكسل /سما/

بدأت أعمال الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، على مستوى وزراء خارجية الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي،وذلك لمناقشة ترتيبات القمة الأوربية العربية التي من المتوقع أن يشارك فيها قادة ورؤساء الدول والحكومات العربية والأوروبية، أواخر الشهر الحالي في مصر.

كما سيتم خلال جلسة الاجتماع، التطرق لبحث قضايا تتعلق بفرص التعاون في المجالات السياسة والاقتصادية ذات الاهتمام مشترك .

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني الى جانب المالكي، السفير د.امل جادو مساعد الوزير للشؤون الاوروبية، والسفير عبد الرحيم الفرا سفير دولة فلسطين لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي، والسفير المناوب عادل عطية، والسفير المناوب لدولة فلسطين في جامعة الدول العربية مهند العكلوك، والسكرتير ثالث رزان لفتاوي مدير دائرة الاتحاد الأوروبي والسكرتير ثالث محمد يونس من مكتب الوزير.

وشدد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي على اهمية القضية الفلسطينية للاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل على تحقيق حل الدولتين من خلال المفاوضات بين الطرفين.

في السياق ذاته، اكد رياض المالكي وزير الخارجية وشؤون المغتربين خلال كلمته في الاجتماع ، على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وضرورة الإنقاذ الفوري لحل الدولتين، محذراً من خطورة الإجراءات العنصرية احادية الجانب التي تقوم بها الدولة القائمة بالاحتلال- اسرائيل التي من شأنها ان تفشل حل الدولتين وتمنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

وشدد المالكي، على ان إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تسير قدما في استكمال مشروعها الاستيطاني الاحتلالي الاستعماري العنصري ضد الأرض والشعب الفلسطيني، وتعمل جاهدة بكل ما أوتيت من قوة لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا على حدود ١٩٦٧ والقدس الشرقية عاصمة لها.

وطالب الوزير المالكي، الدول الاوروبية بالالتزام بما جاء في قمة قادة الاتحاد في عام ٢٠٠٩ والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود السابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر من عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة التي تتمثل بطرد المراقبين الدوليين وهدم المنازل و طرد ساكنيها وتدمير المشاريع الممولة دوليا بما فيها المشاريع والمدارس الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وجدد المالكي طرحه لرؤية الرئيس محمود عباس للسلام والتي عرضها أمام مجلس الأمن الدولي في العشرين من شباط الماضي، والتي تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام وتشكيل مجموعة دولية حامية لرؤية السلام وتعمل لتحقيقه وفق قرارات الأمم المتحدة ومرجعياتها.

وقام المالكي بعقد لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع مع كل من نظيره الهنغاري والبريطاني ووزيرة الدولة السويدية حيث ناقشوا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

وكان وصل وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي الى العاصمة البلجيكية بروكسل، لترؤس الوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماع الوزاري العربي الاوروبي على مستوى وزراء الخارجية للتحضير للقمة العربية الاوروبية الاولى المزمع عقدها في شرم الشيخ يومي ٢٤ و ٢٥ شباط/ فبراير الجاري.