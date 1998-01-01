الليكود يختار اليوم قائمة الحزب الانتخابية اليوم

القدس المحتلة/سما/

افادت وسائل اعلام عبرية بان مركز حزب الليكود، سيجري صباح اليوم، الانتخابات الداخلية "البرايمرز" لاختيار قائمة مرشحي الحزب، للقائمة الانتخابية للكنيست الـ 21.

وأفادت القناة السابعة بأن الانتخابات ستجري في تمام الساعة العاشرة صباحا، في 113 منطقة، وستغلق صناديق الاقتراع الساعة العاشرة ليلا.

وذكرت أنه سيتنافس علي دخول القائمة، 142 عضو من مركز الحزب، يتم انتخابهم بواسطة 120 ألف ناخب على مستوى البلاد.

وقالت القناة العبرية، إن هناك منافسة شديدة بين رئيس الحزب الحالي، "بنيمين نتنياهو"، والوزير السابق بالحزب، "جدعون ساعر".

وأشارت القناة العبرية، الى أن هناك حالة اجماع على عدم حصول الوزير "ساعر" على أي مكانة في قائمة الحزب الانتخابية، وذلك على خلفية خلافاته مع رئيس الحزب نتنياهو.