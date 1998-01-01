  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتراف "سارة نتنياهو" بالتهم المنسوبة لها مقابل اغلاق ملفها

الثلاثاء 05 فبراير 2019 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتراف "سارة نتنياهو" بالتهم المنسوبة لها مقابل اغلاق ملفها



القدس المحتلة / سما /

عرض الوسيط القانوني (المجسّر) في قضية مساكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن تعترف زوجته ساره، وتتم إدانتها بـ"خيانة الأمانة"، دون أن تجري محاكمتها داخل المحكمة، وعندها يتم إغلاق الملف ضدها. ويتوقع أن ترد النيابة العامة على الاقتراح خلال أسبوعين.

ويأتي هذا الاقتراح بعد أن رفضت النيابة العامة الاقتراحات السابقة للوسيط، وطالبت بأن تعترف ساره نتنياهو، وتدان بارتكاب مخالفة جنائية في أية تسوية معها.

وكان محامي زوجة رئيس الحكومة، يوسي كوهين، قد عارض كل تسوية تتضمن إدانتها، في حين حث القاضي، مردخاي كدوري، الطرفين على التوصل إلى اتفاق، لتجنب إجراء المحاكمة.

يشار إلى أن ممثلي النيابة العامة، الذين اجتمعوا مع القاضي كدوري في مكتبه في محكمة الصلح في القدس قد رفضوا 3 اقتراحات طرحها: الأول يتضمن إغلاق الملف ضد ساره نتنياهو بعد أن تعيد 500 ألف شيكل إلى صندوق الدولة؛ والثاني أن تعيد مبلغ 200 ألف شيكل وتعترف بارتكاب مخالفة أخف من التهم المنسوبة لها وهي الحصول على شيء عن طريق الاحتيال، ولكن دون إدانتها؛ والثالث هو أن تعترف وتدان بالتخطيط للحصول على أمر مشروع بوسائل غير مشروعة.

من جهته، يفضل المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تجنب المحاكمة في قضية مساكن رئيس الحكومة. وقبل تقديم لائحة الاتهام ضدها، اقتراح تسوية معها، تتضمن إغلاق الملف ضدها بعد أن تعترف بالتهم المنسوبة لها، وتتعهد بعدم تكرارها، وتعيد جزءا من الأموال التي حصلت عليها عن طريق الاحتيال إلى صندوق الدولة.

#سارة نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

بالاسماء ..مصادر تكشف لـ"سما" عن تغييرات كبيرة في قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية

المالية : رواتب موظفي السلطة غدًا في البنوك

إذاعة الجيش الاسرائيلي: حركة حماس حققت انجازات كبيرة بغزة وسيتم نشرها لاحقا

بالفيديو : رئيس السلفادور الفلسطيني زار اسرائيل و أدى طقوساً عند حائط البراق

صور: شهيد وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة

اعترافات جديدة بفضيحة "رشوة" حمد بن جاسم و"باركليز"

أردوغان: تم التخلص من بعض الضالعين في قتل خاشقجي في حوادث سير

الأخبار الرئيسية

pyvgr

اختفاء 5 معلمين وطفل في ظروف غامضة في الخليل

نتنياهو

نتنياهو "مريض" ويلغي جدول اعماله

الجهاد وحماس

الجهاد وحماس تؤكدان تعزيز العلاقات بينهما وضرورة استعادة الوحدة

555

ترامب يتجند إلى جانب حملة نتنياهو في انتخابات الليكود

استيطان

صحيفة عبرية: 2 مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية قريباً