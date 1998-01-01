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وزير الزراعة الاسرائيلي يقود اقتحاما للمسجد الأقصى

الثلاثاء 05 فبراير 2019 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الزراعة الاسرائيلي يقود اقتحاما للمسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، المتطرف أوري ارئييل، صباح اليوم الثلاثاء، اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، بحماية عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال.

ويأتي اقتحام الوزير المتطرف، بعد يوم من اقتحام قائد شرطة الاحتلال في القدس، المتطرف "يورام هليفي" للمسجد على رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة الاحتلال، تزامناً مع قرارات لشرطة الاحتلال بإبعاد سبع سيدات مقدسيات عن المسجد الاقصى لمدة أسبوعين بتهمة "الجلوس في منطقة باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى خلال فترة اقتحامات المستوطنين.

#أوري ارئييل #المسجد الاقصى

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