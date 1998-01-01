غزة: مرضى السرطان يواجهون الموت البطيء

غزة / سما /

أشارت آخر التقديرات إلى أن عدد حالات مرضى السرطان في قطاع غزة بلغت 8515 حالة مرضية، من بينهم 608 طفلا بواقع 7% من اجمالي الحالات، فيما بلغ عدد النساء 4705 حالة بما نسبته 55.3% من اجمالي الحالات المسجلة في قطاع غزة.

وحسب مركز الميزان لحقوق الانسان فإن المعاناة النفسية والجسدية لمرضى السرطان في قطاع غزة تتضاعف نتيجة الضعف في الإمكانيات، والنقص الدائم في المعدات والأجهزة التشخيصية والعقاقير والأدوية ومدخلات تشغيل المعدات الطبية والأجهزة العلاجية.

واعتبر الميزان في اليوم العالمي للسرطان أن العجز في الأدوية واحدة من أبرز التهديدات على حياة المرضى، ووفقاً للمعطيات المتوفرة من الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة فقد بلغ متوسط نسبة العجز في الأدوية اللازمة لعلاج مرضى السرطان وأمراض الدم 58% على امتداد العام 2018، وتتكون هذه الأدوية من 65 صنفاً.