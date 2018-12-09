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جيش الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي

الثلاثاء 05 فبراير 2019 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي



الضفة المحتلة / سما /

وقع مسؤول المنطقة الوسطى العسكرية في جيش الاحتلال، نداف بدان، أمس الاثنين، على أمر هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: إنه تم إصدار أمر الهدم بعد رفض الاعتراض الذي قدمته عائلة البرغوثي ضد الهدم.

وأشار إلى أنه تم فجر اليوم، تسليم العائلة إخطارًا بنية جيش الاحتلال هدم منزل الشهيد صالح البرغوثي.

ويتهم الاحتلال الأخوين البرغوثي بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب "عوفرا" في تاريخ 9/12/2018، والتي قتل فيها إسرائيلي وأصيب 7 آخرون.

وكذلك نفذ عاصم عملية إطلاق نار في مفرق "غفعات أساف" بتاريخ 13/12/2018، بعد اغتيال الاحتلال شقيقه صالح، والتي قتل فيها جنديان من جيش الاحتلال وأصيب آخرون.

#الاحتلال

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