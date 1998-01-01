نابلس: الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم طفل ويستولي على أجهزة خلوية ومصاغ ذهبي

نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من نابلس بينهم طفل، واستولت على أجهزة خلوية ومصاغ ذهبي.

وأفادت مصادر محلية وأمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، واعتقلت الشابين عبادة محمد شريم رواجبة (21 عاما)، وخالد دويكات (18 عاما)، والطفل نادر ساهر حجازي (13 عاما)، عقب مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها في قرية روجيب جنوبا.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين في المدينة، وفتشت عدة منازل، عرف منها: منزل المواطن مهران أبو خميس، وقامت بالاستيلاء على الأجهزة الخلوية لأفراد عائلته، ومصاغ ذهبي.