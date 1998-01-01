ثوري فتح يناقش تشكيل الحكومة وسبل مواجهة صفقة القرن

رام الله / سما /

من المقرر أن يعقد المجلس الثوري لحركة فتح يوم غد الأربعاء، دورته العادية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وذلك لمناقشة تشكيل حكومة فصائلية، إضافة إلى سبل التصدي لصفقة القرن.

وتاتي جلسة المجلس الثوري بحضور الرئيس محمود عباس تحت عنوان: " القرار الوطني الفلسطيني خط الدفاع عن الوحدة الوطنية وأي بوصلة لا تشير الى القدس خائنة".

في السياق ذاته، قال فايز أبو عبطة نائب أمير سر المجلس الثوري لحركة فتح، إن الحكومة الجديدة تأتي بعد افشال حركة حماس حكومة الوفاق الوطني.

واوضح ابو عيطة أن الحكومة الفصائلية ستعمل على تسهيل اجراء الانتخابات البرلمانية بهدف انهاء الانقسام الفلسطيني.

وأكد على أن الانتخابات البرلمانية هي الطريق العملي والاقصر لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية لكنها ليست بديلاً عن المصالحة لكنها وسيلة لتحقيقها.

وطالب نائب أمير سر المجلس الثوري لحركة فتح، حماس بتسهيل مهمة لجنة الانتخابات في غزة والموافقة على اجراء الانتخابات لاثبات جديدتها في الموافقة على الانتخابات