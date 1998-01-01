ابرز عناوين الصحف الاسرائيلية اليوم الثلاثاء

غزة / سما /

تصدر عناوين الصحف العبرية الصادرة لليوم الثلاثاء، إصرار النائب العام الاسرائيلي على توجيه ادانة جنائية الى سارة نتنياهو حول ملف إساءة انفاق المال العام.

صحيفة هآرتس العبرية:

- استطلاع هآرتس: بيني غانتس ما زال تأثيره واضحا ولكن نتنياهو لديه كتلة مانعة.

- حزب حوسين اسرائيل (مناعة اسرائيل) ما زال يحافظ على قوته وسيفوز حسب الاستطلاع بـ 22 مقعدا ولكن حزب الليكود يتقدم بـ 30 مقعدا.

- نشطاء في حزب الليكود غاضبين من جدعون ساعر وادلشتاين لأنهما غير مخلصين بما فيه الكفاية لنتنياهو.

- المستشار القانوني افيشاي مندلبليت: قد يضطر نتنياهو الى اعادة الأموال التي حصل عليها دون موافقة.

- وافق مركز البيت اليهودي على انتخاب رافي بيرتس كرئيس جديد للحزب.

- استشهاد فلسطيني في جنين جراء اطلاق النار عليه من الجيش الإسرائيلي.

- سارة نتنياهو ستحاكم على خيانة الأمانة ولن تعقد لها محاكمة.

- رفضت محكمة العدل العليا الالتماس الذي قدم لها وسعى على عدم نشر مندلبليت قراره حول التحقيقات في ملف نتنياهو قبل الانتخابات.

صحيفة معاريف العبرية:

- المدعي العام يرفض طلب الوسيط ويصر على ادانة جنائية لساره نتنياهو في ملف منزل رئيس الوزراء والإساءة في انفاق المال العام وقد مثل اتفاق الوساطة مدير مكتب نتنياهو السابق عزراء سيدوف.

- يعلون: دعوات لتخصيص منصب رئيس الوزراء لفترتين فقط.

- نصرالله: "نتنياهو يصر على أن الحكومة اللبنانية هي حكومة حزب الله ، إنه يكذب".

- بينيت: "لقد نجحنا في وقف إيران داخل سوريا".

- يائير نتنياهو: "ريفلين يريد التخلص من والدي، ولن يسمح له بتشكيل حكومة.

- أردان: "لا أعتقد أن ريفلين وساعر سيقومان بحملة انقلاب لنتنياهو.

- ساعر ضد نتنياهو: دعونا نكشف الأسماء حتى نتمكن من مواجهتها.

- جدعون ساعر يهاجم نتنياهو: لا يوجد في اقوال نتنياهو شيء من الحقيقة.

جدعون ساعر وزير الداخلية السابق في مقابلات مع قنوات اخبارية رئيسية ردا على نتنياهو: انها مؤامرة زائفة .. يقودون حملة اضطهاد ضدي.

- غدا تجرى الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود وسط سؤال مركزي: اين سيكون مكان جدعون ساعر؟.

- عضو الكنيست موتي يوغيف يفوز بالانتخابات التمهيدية للبيت اليهودي وسيكون رقم 2 في القائمة.

صحيفة إسرائيل اليوم العبرية:

- نتنياهو اتصل برئيس البيت اليهودي الحاخام رافي بيرتس ودعاه الى تشكيل ائتلاف اليمين.

- الولايات المتحدة الاميركية: تشريعات لإدراج الهولوكوست في المنهاج التعليمي في المدارس.

- يائير نتنياهو: ربما رئيس الدولة ريفلين يرفض منح والدي تشكيل الحكومة.

- يائير لبيد رئيس حزب يوجد مستقبل: نتنياهو يقود محاولات لتخويف منفذي القانون: وحول غانتس "من لا يعرف كيف يقف في مواجهة نتنياهو سيأكله بدون ملح.

- سباق التسلح: يعتبر إعلان بوتين وترامب عن الانسحاب من المعاهدة النووية خطوة أخرى في التوتر المتزايد بين واشنطن وموسكو.