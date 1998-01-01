الاحتلال يعتقل 20 مواطن من الضفة بينهم ام شهيد

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 20 مواطنا من مختلف محافظات الضفة، وذلك بعد مداهمة الاحتلال عدد من مدن الضفة الغربية.

و اعتقل الاحتلال في بلدة كوبر شمال رام الله ، المواطنة سهير البرغوثي، والدة الشهيد صالح البرغوثي والأسرى عاصم وعاصف ومحمد وزوجة الأسير عمر البرغوثي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير عاصم البرغوثي وشقيقه الشهيد صالح بعد يوم واحد من رفض التماس العائلة ضد هدمه.

و اعتقلت قوات الاحتلال حذيفة لطفي البرغوثي ابن شقيقها الأسير، وشقيقيها زاهي وساهر البرغوثي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة عواد من كوبر ايضا، وإسماعيل سهيل أبو شخيدم وأحمد عبد الحافظ من قرية أبو شخيدم.

وافادت مصادر محلية ، اندلاع مواجهات عنيفة في أبو شخيدم أصيب خلالها عدد من المواطنين، فيما صادرت قوات الاحتلال ثلاث مركبات إحداها للأسير زياد شلالدة.