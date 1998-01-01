  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: احتمال تساقط امطار والرياح نشطة السرعة مع هبات قوية

الثلاثاء 05 فبراير 2019 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: احتمال تساقط امطار والرياح نشطة السرعة مع هبات قوية



غزة / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة، اليوم الثلاثاء، أن لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل يحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مما يزيد الإحساس بالبرودة ويرفع نسب الغبار في الأجواء.

وفي يوم الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتمتد لمناطق أخرى خلال ساعات الليل، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار تكون رعدية غزيرة أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط أمطار محلية خاصة على السواحل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

#طقس فلسطين #الطقس #غزة

الأكثر قراءة اليوم

المالية : رواتب موظفي السلطة غدًا في البنوك

بالفيديو : رئيس السلفادور الفلسطيني زار اسرائيل و أدى طقوساً عند حائط البراق

شاب فلسطيني يفوز برئاسة السلفادور

الجهاد ستبلغ المصريين بتوجه جديد للتفاهمات مع الاحتلال

مصر تعمل على تجنب حرب جديدة ومحاولة تحسين الوضع المعيشي لغزة

اعترافات جديدة بفضيحة "رشوة" حمد بن جاسم و"باركليز"

أردوغان: تم التخلص من بعض الضالعين في قتل خاشقجي في حوادث سير

الأخبار الرئيسية

صور: شهيد وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة

أبو كيلة وزوجته (أ ب)

بالفيديو : رئيس السلفادور الفلسطيني زار اسرائيل و أدى طقوساً عند حائط البراق

حماس

إذاعة الجيش الاسرائيلي: حركة حماس حققت انجازات كبيرة بغزة وسيتم نشرها لاحقا

بالاسماء ..مصادر تكشف لـ"سما" عن تغييرات كبيرة في قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية

الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية