القواسمي: إسرائيل تنفذ الاعدامات الميدانية بقرار سياسي ورواياتها كاذبة

رام الله / سما /

قالت حركة فتح ، مساء اليوم الاثنين، "إن دماء شهداءنا لن تذهب هدرا، وأن هذه الدماء العزيزة البريئه لن يكون ثمنها إلا مزيدا من التمسك بالقدس والأرض واستمرار النضال حتى الوصول الى الحرية والاستقلال" وذلك بعد إعدام قوات الاحتلال الشاب عبدالله طوالبة من جنين على حاجز جلمة.

و رفضت فتح الروايات الاسرائيلية الجاهزة لتبرير إعداماتهم الميدانية، والتي كان آخرها إعدام الشاب طوالبة من جنين ، موضحة أن إسرائيل تنفذ الاعدامات الميدانية بقرار وتشجيع من المستوى السياسي.

وطالب أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح ، وسائل الاعلام بعدم الإنجرار وراء الاعلام العبري وفبراكاته وحججه وراء إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين العزل.

وأوضح القواسمي أنه كلما اقتربنا من الانتخابات الاسرائيلية كلما زادت الجرائم وسفك الدماء الفلسطينية.