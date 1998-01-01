  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نصر الله: نتنياهو يحرض على الحكومة اللبنانية ويدعي انها لحزب الله

الإثنين 04 فبراير 2019 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: نتنياهو يحرض على الحكومة اللبنانية ويدعي انها لحزب الله



بيروت /سما/

قال حسن نصر الله الأمين العام لتنظيم حزب الله اللبناني ، مساء اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي وتحديداً بنيامين نتنياهو يحرض على الحكومة اللبنانية ويدعي أنها حكومة حزب الله.

وأوضح نصرالله  في كلمته على قناة المنار، أن بعض الداخل اللبناني ايضا يسمي هذه الحكومة بنفس التسمية التي اطلقها نتنياهو وهذا التوصيف غير صحيح وهو كذب على الناس.

ولفت إلى أنّ ذكرى الثورة الإسلامية في إيران التي غيّرت وجه المنطقة وكانت مفصلاً تاريخياً هي ذكرى غالية جداً لها علاقة بمصير فلسطين والمقاومة وبتاريخنا ، وذلك في تعليقه حول آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

وتابع الأمين العام لحزب الله: أن الإحتفال بذكرى مضي 40 عاماً على انتصار الثورة يثبت فشل الرهانات الأميركية على فشلها.

#نصر الله #حزب الله #اسرائيل #نتنياهو #الحكومة اللبنانية

الأكثر قراءة اليوم

غزة : حماس تنشئ ساحة جمركية للبضائع القادمة من المعابر

شاب فلسطيني يفوز برئاسة السلفادور

الجهاد ستبلغ المصريين بتوجه جديد للتفاهمات مع الاحتلال

اسعار العملات مقابل الشيكل

مصر تعمل على تجنب حرب جديدة ومحاولة تحسين الوضع المعيشي لغزة

بالفيديو : رئيس السلفادور الفلسطيني زار اسرائيل و أدى طقوساً عند حائط البراق

اعترافات جديدة بفضيحة "رشوة" حمد بن جاسم و"باركليز"

الأخبار الرئيسية

جنين: شهيد وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة

أبو كيلة وزوجته (أ ب)

بالفيديو : رئيس السلفادور الفلسطيني زار اسرائيل و أدى طقوساً عند حائط البراق

حماس

إذاعة الجيش الاسرائيلي: حركة حماس حققت انجازات كبيرة بغزة وسيتم نشرها لاحقا

بالاسماء ..مصادر تكشف لـ"سما" عن تغييرات كبيرة في قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية

الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية