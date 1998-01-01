نصر الله: نتنياهو يحرض على الحكومة اللبنانية ويدعي انها لحزب الله

بيروت /سما/

قال حسن نصر الله الأمين العام لتنظيم حزب الله اللبناني ، مساء اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي وتحديداً بنيامين نتنياهو يحرض على الحكومة اللبنانية ويدعي أنها حكومة حزب الله.

وأوضح نصرالله في كلمته على قناة المنار، أن بعض الداخل اللبناني ايضا يسمي هذه الحكومة بنفس التسمية التي اطلقها نتنياهو وهذا التوصيف غير صحيح وهو كذب على الناس.

ولفت إلى أنّ ذكرى الثورة الإسلامية في إيران التي غيّرت وجه المنطقة وكانت مفصلاً تاريخياً هي ذكرى غالية جداً لها علاقة بمصير فلسطين والمقاومة وبتاريخنا ، وذلك في تعليقه حول آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

وتابع الأمين العام لحزب الله: أن الإحتفال بذكرى مضي 40 عاماً على انتصار الثورة يثبت فشل الرهانات الأميركية على فشلها.