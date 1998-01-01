الاحتلال يختبر صاروخ "تموز 5" طويل المدى

القدس المحتلة / سما /

أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن "سلطة تطوير الوسائل القتالية في الجيش الاسرائيلي (رفائيل) أكملت مؤخرا تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ (أرض — أرض) من طراز (تموز — 5) يصل مداه لأكثر من 25 كيلومترا".

وأضافت الهيئة "يتم إطلاق الصاروخ من منصات يتم تركيبها على آليات صغيرة الحجم بالإمكان نقلها جوا وإنزالها في ساحة القتال".

ونقلت الهيئة عن مصدر في شركة "رفائيل" قوله "الصاروخ الجديد مزود بجهاز ملاحة متقدم يوفر القدرات على الاختفاء من شاشات الرادار المعادية، وإصابة أهداف ثابتة ومتنقلة بدقة عالية".

وكان الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، قد اعلن أن وزارة الجيش الإسرائيلي أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ "حيتس 3" المضاد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.