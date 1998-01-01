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جنين: شهيد وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة

الإثنين 04 فبراير 2019 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: شهيد وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة



جنين / سما /

استشهد شاب فلسطيني واصيب اخر بجروح خطيرة ،  مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال بالقرب من حاجز الجملة في مدينة جنين.

وذكرت مصادر محلية  أنّ جيش الاحتلال أطلق النار صوب شابين فلسطينيين كانا يقودان دراجة نارية  على الطريق دون أن يصدر منهما أيّ شيء تجاه جنود الاحتلال.

وقالت طواقم اسعاف الهلال الأحمر إنها نقلت اصابة  برصاصة في الكتف وحالته مستقرة  في الجلمة، فيما لم تستطع الوصول إلى المصاب الأخر حتى اللحظة.

من جانبه،  زعم جيش الاحتلال أنّ احدهما القى عبوة ناسفة اتجاههم فاطلقوا النار عليه فاستشهد احدهما واصيب اخر بجراح.

في السياق ذاته، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اختطفت جثمان الشهيد الذي ارتقى برصاص الاحتلال على الحاجز.

من جانبه، زعم موقع (0404) العبري أن شابا فتح النار من سلاح خفيف على جنود الاحتلال عند "الجلمة"، فيما قاموا بإطلاق النار عليه وإصابته بجراح بالغة.

وأضاف : "تم تصفية (استشهاد) منفذ عملية إطلاق نار عند حاجز الجلمة"، لافتا إلى أن هناك فلسطيني آخر مصاب بجروح خطيرة.

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