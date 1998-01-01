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وصول وفد قافلة اميال من الابتسامات "35" الى قطاع غزة

الإثنين 04 فبراير 2019 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول وفد قافلة اميال من الابتسامات "35" الى قطاع غزة



غزة / سما /

وصل وفد قافلة أميال من الابتسامات "35" إلى قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عبر معبر رفح البري، وذلك ضمن استمرار أعمال القافلة، ولمعاينة الأوضاع الصحية بالقطاع.

وضم الوفد عصام يوسف منسق عام أميال من الابتسامات رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة ،و خالد اليوسف منسق القوافل في الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة ورئيس القافلة السويدية الإنسانية عالميا.

في السياق ذاته، قال عصام يوسف إن "هدف الزيارة يتمثل في معرفة الاحتياجات لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والبحث في آلية دعم القطاع الصحي، وبشكل خاص المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني عدم القدرة على تقديم خدماتها نتيجة شح الوقود اللازم لتشغيل مولداتها الكهربائية".

وتابع: "تأتي الزيارة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتي زادت من تعقيدات الحياة ومعاناة الأهالي في غزة".

وأكد ضرورة السعي الفوري لدعم أهالي القطاع بكل وسيلة ممكنة، تحفظ وتحافظ على حياتهم، سيما في المرحلة الراهنة التي تشهد فيها غزة أزمة إنسانية تصل حد الكارثة.

ودعا يوسف كل من يستطيع إلى تقديم الدواء والعلاج، وغير ذلك من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، لقطاع غزة.

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