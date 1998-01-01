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الملك عبدالله الثاني يصادق على قانون العفو العام بالاردن

الإثنين 04 فبراير 2019 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك عبدالله الثاني يصادق على قانون العفو العام بالاردن



عمان /سما/

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الاثنين، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صادق على قانون العفو العام في الأردن.

وأوضح الديوان الملكي أن الملك عبدالله  أصدر إرادة سامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، فضلا عن نشره بالجريدة الرسمية بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب الأردني، أقر في 21 يناير الماضي، مشروع قانون العفو العام في المملكة، ليشمل جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني، العقوبات والجرائم الإلكترونية.

وشملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني، الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، ومخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلا عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب و ج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع استثناء المواد (15- 20) من القانون.

#الاردن #قانون العفو العام #الديوان الملكي الاردني #الملك عبدالله الثاني

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