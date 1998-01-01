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بالفيديو.... إتمام بناء جسر "بوابة السلام" بين "إسرائيل" والأردن بمنطقة الاغوار

الإثنين 04 فبراير 2019 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.... إتمام بناء جسر "بوابة السلام" بين "إسرائيل" والأردن بمنطقة الاغوار



القدس المحتلة / سما /

نشرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الاثنين، تقريرا يفيد بإنهاء عمليات بناء جسر "بوابة السلام" بين إسرائيل و المملكة الأردنية في منطقة الأغوار الشمالية بين الجانبين.

وقال  موقع واللا العبري إن إتمام العمل على الجسر بين الأردن وإسرائيل يأتي في فترة تشهد برودة في العلاقات بين المملكة الهاشمية و"إسرائيل".

وأوضح الموقع العبري ، أن طول الجسر، الذي انطلقت أعمال تشييده قبل عامين، يبلغ نحو 352 مترا، وسيشكل عاملا رئيسيا في إقامة المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين.

ولفت موقع  واللا العبري إلى أن منطقة الجسر سيقام فيها مئات المصانع فيها، والدخول إليها سيكون دون جواز سفر.

#جسر #اسرائيل #الاردن #بوابة السلام

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