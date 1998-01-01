فلسطين تترأس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية بالاردن

عمان /سما/

ترأست دولة فلسطين ، مساء أمس الاحد، المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، وذلك خلال الاجتماع الثالث للجمعية العامة للمنظمة في البحر الميت بالأردن.

وخلال اللقاء انتخبت الجمعية العامة للمنظمة أعضاء المكتب التنفيذي الثاني، حيث تم اختيار هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية-فلسطين رئيساً للمكتب التنفيذي للمنظمة، وعضوية كل من حسين آدم من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الصومالية، وعبد الحكيم بالخير من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية.

في السياق ذاته، تم اختيار الأردن ممثلا بالدكتور خالد كلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب-الأردن رئيساً للجمعية العامة للمنظمة العربية في دورتها الثالثة.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة الثالث للمنظمة، يعقد أيضاً مؤتمر تسوية الشكاوى والطعون الانتخابية في الدول العربية والتي تستمر لمدة يومين.