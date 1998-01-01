  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تترأس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية بالاردن

الإثنين 04 فبراير 2019 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تترأس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية بالاردن



عمان /سما/

ترأست دولة فلسطين ، مساء أمس الاحد، المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، وذلك خلال الاجتماع الثالث للجمعية العامة للمنظمة في البحر الميت بالأردن.

وخلال اللقاء انتخبت الجمعية العامة للمنظمة أعضاء المكتب التنفيذي الثاني، حيث تم اختيار هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية-فلسطين رئيساً للمكتب التنفيذي للمنظمة، وعضوية كل من حسين آدم من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الصومالية، وعبد الحكيم بالخير من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية.

في السياق ذاته، تم اختيار الأردن ممثلا بالدكتور خالد كلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب-الأردن رئيساً للجمعية العامة للمنظمة العربية في دورتها الثالثة.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة الثالث للمنظمة، يعقد أيضاً مؤتمر تسوية الشكاوى والطعون الانتخابية في الدول العربية والتي تستمر لمدة يومين.

#البحر الميت #الاردن #ادارات الانتخاب #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

شاب فلسطيني يفوز برئاسة السلفادور

استشهاد شاب من شمال غزة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

فلسطيني بين أوفر المرشحين حظا للفوز برئاسة السلفادور

صور: شهيرة وسهير رمزي تفاجئان الجميع بخلع الحجاب

اسعار العملات مقابل الشيكل

حماس تكشف عن موعد اجتماعها مع المخابرات المصرية في القاهرة

اعترافات جديدة بفضيحة "رشوة" حمد بن جاسم و"باركليز"

الأخبار الرئيسية

بالاسماء ..مصادر تكشف لـ"سما" عن تغييرات كبيرة في قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية

الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية

وفد حماس والجهاد

الجهاد ستبلغ المصريين بتوجه جديد للتفاهمات مع الاحتلال وهنية سيمكث حتى موعد حوار روسيا

الوفد المصري مع الفصائل

مسؤول: مصر تعمل على تجنب حرب جديدة ومحاولة تحسين الوضع المعيشي لأهل قطاع غزة

غزة : حماس تنشئ ساحة جمركية للبضائع القادمة من المعابر