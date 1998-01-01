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موقع عبري يكشف عن موعد زيارة نتنياهو الى المغرب

الإثنين 04 فبراير 2019 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يكشف عن موعد زيارة نتنياهو الى المغرب



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن  موعدا زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إلى مملكة المغرب، موضحة  في الوقت ذاته رفض وزير الاتصالات المغربي مصطفى الخلفي التعليق على خبر زيارة نتنياهو.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم نقلا عن مصطفى الخلفي إنه "لا يبحث في الإشاعات"، مبينة أن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو امتنع عن التعليق على الخبر.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، وصف التقارير حول الزيارة المرتقبة لنتنياهو، إلى المملكة بمجرد الشائعات.

في السياق ذاته،  أفادت القناة 12 العبرية بأن زيارة "بنيامين نتنياهو" إلى المغرب، ستتم في موعد قريب من 30 مارس، ومباشرة بعد زيارة البابا فرنسيس إلى المغرب.

في سياق متصل،  قال موقع Le Desk الفرنسي إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي "مئير بن شابات"، يقوم بدعم من الولايات المتحدة بالتحضير للقاء بين نتنياهو والملك محمد السادس في المغرب.

#نتنياهو #المغرب #اسرائيل #زيارة رسمية

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