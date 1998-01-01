دعوات اسرائيلية للمشاركة بمسيرة للمستوطنين في القدس مساء اليوم

القدس المحتلة / سما /

دعت جماعات استيطانية متطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الاثنين، لأوسع مشاركة في مسيرة للمستوطنين من المقرر أن تنطلق مساء اليوم الاثنين في مدينة القدس المحتلة.

وتبدأ المسيرة من منطقة حائط البراق عند السابعة والنصف مساءً، لتمر في محيط المسجد الأقصى وداخل القدس العتيقة، احتفالاً بدخول الشهر العبري الجديد.

وبحسب الدعوات الإسرائيلية التي أطلقها المستوطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، ستمرُّ المسيرة بطريق الواد، وتتوقف عند أكثر من نقطة أمام أبواب الأقصى، ثم تنتهي عند باب الأسباط، أحد أبواب الأقصى.