  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دعوات اسرائيلية للمشاركة بمسيرة للمستوطنين في القدس مساء اليوم

الإثنين 04 فبراير 2019 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات اسرائيلية للمشاركة بمسيرة للمستوطنين في القدس مساء اليوم



القدس المحتلة / سما /

دعت جماعات استيطانية متطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الاثنين، لأوسع مشاركة في مسيرة للمستوطنين من المقرر أن تنطلق مساء اليوم الاثنين في مدينة القدس المحتلة.

وتبدأ المسيرة من منطقة حائط البراق عند السابعة والنصف مساءً، لتمر في محيط المسجد الأقصى وداخل القدس العتيقة، احتفالاً بدخول الشهر العبري الجديد.

وبحسب الدعوات الإسرائيلية التي أطلقها المستوطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، ستمرُّ المسيرة بطريق الواد، وتتوقف عند أكثر من نقطة أمام أبواب الأقصى، ثم تنتهي عند باب الأسباط، أحد أبواب الأقصى.

#مستوطنين #اقتحام الاقصى #القدس المحتلة #حائط البراق

الأكثر قراءة اليوم

شاب فلسطيني يفوز برئاسة السلفادور

استشهاد شاب من شمال غزة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

فلسطيني بين أوفر المرشحين حظا للفوز برئاسة السلفادور

صور: شهيرة وسهير رمزي تفاجئان الجميع بخلع الحجاب

اسعار العملات مقابل الشيكل

حماس تكشف عن موعد اجتماعها مع المخابرات المصرية في القاهرة

اعترافات جديدة بفضيحة "رشوة" حمد بن جاسم و"باركليز"

الأخبار الرئيسية

بالاسماء ..مصادر تكشف لـ"سما" عن تغييرات كبيرة في قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية

الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية

وفد حماس والجهاد

الجهاد ستبلغ المصريين بتوجه جديد للتفاهمات مع الاحتلال وهنية سيمكث حتى موعد حوار روسيا

الوفد المصري مع الفصائل

مسؤول: مصر تعمل على تجنب حرب جديدة ومحاولة تحسين الوضع المعيشي لأهل قطاع غزة

غزة : حماس تنشئ ساحة جمركية للبضائع القادمة من المعابر