خوفا من استهداف عمال الجدار... تعزيزات عسكرية على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية ، اليوم الاثنين، أن مصادر عسكرية رفيعة في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، أعربت عن قلقها من محاولات استهداف العاملين في بناء الجدار العلوي الحدودي من الجانب الفلسطيني مع قطاع غزة.

وبحسب موقع "والا" العبري، أوضحت المصادر أن التوقعات تشير إلى أن التنظيمات الفلسطينية وخصوصاً حركة الجهاد الاسلامي، قد تُقدِم على استهداف عمال الجدار بهدف إعاقة وعرقلة بنائه،مضيفين " كما أقدموا مؤخراً على قنص قائد سرية في لواء المظليين على الحدود مع قطاع غزة".

ووفقا للموقع العبري، كشفت المصادر العسكرية عن أن فرقة غزة تستعد لحماية أعمال بناء الجزء العلوي من الجدار الحدودي الجديد مع قطاع غزة من خلال تعزيز الفرقة بقوات برية وجوية.