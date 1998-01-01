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القدس: قائد الشرطة الاسرائيلية يقود اقتحاماً استفزازياً للمسجد الأقصى

الإثنين 04 فبراير 2019 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: قائد الشرطة الاسرائيلية يقود اقتحاماً استفزازياً للمسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

أوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية، اليوم الاثنين، أن  قائد شرطة الاحتلال في القدس "يورام هليفي" يرافقه مجموعة من كبار ضباط شرطة الاحتلال، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، في فترة الاقتحامات بعد ظهر اليوم.

كما نفذ المتطرف هليفي ومن معه جولة استفزازية في المسجد الأقصى، وسط شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم.

الجدير بالذكر أن  المسجد الأقصى بات نقطة الاستهداف الرئيسية للاحتلال وقياداته السياسية والحزبية والأمنية وللجماعات اليهودية المتطرفة التي تنضوي في اطار ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل المزعوم"، خاصة بعد اعلان ترمب القدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارة بلاده اليها.

#الشرطة الاسرائيلية #اقتحام الأقصى #المسجد الاقصى #القدس

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