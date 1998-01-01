الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني السريلانكي الـ71 في رام الله

رام الله / سما /

احتفلت ممثلية جمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطية في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، بعيد الاستقلال الوطني الـ71 بحضور السفير السريلانكي محمد فوزان انفير، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو.

ونقل أبو عمرو في كلمته، تحيات الرئيس محمود عباس، وأبناء شعبنا كافة إلى الرئيس السريلانكي وشعبه بحلول العيد الوطني.

واضاف: "نقدر المواقف السيريلانكية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، التي عبر عنها الرئيس السريلانكي سيري زينا، في خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشددا على أن فلسطين تتطلع دوما لتطوير علاقات التعاون بين فلسطين وسيريلانكا.

في السياق ذاته، قال السفير السريلانكي انفير: إن العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين السريلانكي والفلسطيني، هي نتاج عمل كبير بين البلدين، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال.

وأوضح أن موقف بلاده ثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد السفير السريلانكي حرص حكومته تعزيز العلاقات مع دولة فلسطين، وتطلعهم لمزيد من التعاون والشراكة بين الجانبين في السياحة، والتراث، وتحقيق التشبيك المباشر بين القطاعين السياحيين السريلانكي والفلسطيني والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الجانبين في هذا المجال.