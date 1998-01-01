  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: استئصال كلى المنظار الجراحي بمجمع الشفاء

الإثنين 04 فبراير 2019 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: استئصال كلى المنظار الجراحي بمجمع الشفاء



غزة / سما /

نجح طاقم طبي بقسم المسالك البولية بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ، اليوم الاثنين، في اجراء عملية لاستئصال الكلى اليمنى من خلال منظار LUMBOSCOPE NEPHRECTOMY لمريضة شابة في العشرينات من عمرها.

وترأس الطاقم الطبي الذي أجرى العملية في مجمع الشفاء، فايز زيدان استشاري و رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمجمع الشفاء.

وأوضح  زيدان ، أن المريضة كانت تعاني من آلام في الجانب الأيمن من البطن وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية تبين وجود ضمور في النسيج الكلوي مع تضخم كبير في الكلية وكانت عبارة عن كيس بحجم 25سم .

وتابع: "تم إدخال المريضة لقسم العمليات لإجراء عملية استئصال للكلى اليمنى بالمنظار ،مبينا أنه لأول مرة تجرى مثل هذه العملية بهذا الحجم وبطواقم محلية دون أى تدخل من الوفود الأجنبية ، الأمر الذي يعزز قدرة الطواقم الطبية من إجراء مثل هذه الحالات .

واعتبر رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمجمع الشفاء، أن إجراء هذه العملية هو انجاز ضخم كونها أدخلت خدمة جديدة بقسم جراحة المسالك ، مشددا على أن مزايا العملية لا يعرض المرضى إلى فتق جراحي وأقل عبء على صحة المريض وأقل أيام لمكوث المريض في القسم بما يعطي المجال لمرضى أخرين .

#وزارة الصحة #قسم المسالك البولية #مجمع الشفاء الطبي #عملية جراحية

الأكثر قراءة اليوم

شاب فلسطيني يفوز برئاسة السلفادور

استشهاد شاب من شمال غزة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

فلسطيني بين أوفر المرشحين حظا للفوز برئاسة السلفادور

صور: شهيرة وسهير رمزي تفاجئان الجميع بخلع الحجاب

اسعار العملات مقابل الشيكل

حماس تكشف عن موعد اجتماعها مع المخابرات المصرية في القاهرة

اعترافات جديدة بفضيحة "رشوة" حمد بن جاسم و"باركليز"

الأخبار الرئيسية

بالاسماء ..مصادر تكشف لـ"سما" عن تغييرات كبيرة في قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية

الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية

وفد حماس والجهاد

الجهاد ستبلغ المصريين بتوجه جديد للتفاهمات مع الاحتلال وهنية سيمكث حتى موعد حوار روسيا

الوفد المصري مع الفصائل

مسؤول: مصر تعمل على تجنب حرب جديدة ومحاولة تحسين الوضع المعيشي لأهل قطاع غزة

غزة : حماس تنشئ ساحة جمركية للبضائع القادمة من المعابر