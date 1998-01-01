الصحة: استئصال كلى المنظار الجراحي بمجمع الشفاء

غزة / سما /

نجح طاقم طبي بقسم المسالك البولية بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ، اليوم الاثنين، في اجراء عملية لاستئصال الكلى اليمنى من خلال منظار LUMBOSCOPE NEPHRECTOMY لمريضة شابة في العشرينات من عمرها.

وترأس الطاقم الطبي الذي أجرى العملية في مجمع الشفاء، فايز زيدان استشاري و رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمجمع الشفاء.

وأوضح زيدان ، أن المريضة كانت تعاني من آلام في الجانب الأيمن من البطن وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية تبين وجود ضمور في النسيج الكلوي مع تضخم كبير في الكلية وكانت عبارة عن كيس بحجم 25سم .

وتابع: "تم إدخال المريضة لقسم العمليات لإجراء عملية استئصال للكلى اليمنى بالمنظار ،مبينا أنه لأول مرة تجرى مثل هذه العملية بهذا الحجم وبطواقم محلية دون أى تدخل من الوفود الأجنبية ، الأمر الذي يعزز قدرة الطواقم الطبية من إجراء مثل هذه الحالات .

واعتبر رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمجمع الشفاء، أن إجراء هذه العملية هو انجاز ضخم كونها أدخلت خدمة جديدة بقسم جراحة المسالك ، مشددا على أن مزايا العملية لا يعرض المرضى إلى فتق جراحي وأقل عبء على صحة المريض وأقل أيام لمكوث المريض في القسم بما يعطي المجال لمرضى أخرين .