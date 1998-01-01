موقع عبري: والدة الضابط غولدن تهاجم الرئيس الجديد لحزب "البيت اليهودي"

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن والدة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن المحتجز لدى حركة حماس في غزة منذ عام 2014 ، شنت هجوماً قويا ضد رئيس حزب "البيت اليهودي" الجديد الذي كان يشغل منصب الحاخام العسكري الرئيسي للجيش الإسرائيلي خلال حرب 2014 التي أُسر خلالها نجلها.

وبحسب القناة السابعة العبرية، أوضحت والدة الضابط الإسرائيلي المحتجز غولدن، أن الحاخام بيرتس هو أول من أبلغها بخبر مقتل ابنها هدار واختطاف جثته إلى داخل قطاع غزة.

واضافت: أن الحاخام وعدها في حينها بإعادة جثمانه للدفن في "إسرائيل" بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنه لم يفي بوعده حتى الآن.