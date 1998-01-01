  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

موقع عبري: والدة الضابط غولدن تهاجم الرئيس الجديد لحزب "البيت اليهودي"

الإثنين 04 فبراير 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: والدة الضابط غولدن تهاجم الرئيس الجديد لحزب "البيت اليهودي"



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن والدة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن المحتجز لدى حركة حماس في غزة منذ عام 2014 ، شنت هجوماً قويا ضد رئيس حزب "البيت اليهودي" الجديد الذي كان يشغل منصب الحاخام العسكري الرئيسي للجيش الإسرائيلي خلال حرب 2014 التي أُسر خلالها نجلها.

وبحسب القناة السابعة العبرية، أوضحت والدة الضابط الإسرائيلي المحتجز غولدن، أن الحاخام بيرتس هو أول من أبلغها بخبر مقتل ابنها هدار واختطاف جثته إلى داخل قطاع غزة.

واضافت: أن الحاخام وعدها في حينها بإعادة جثمانه للدفن في "إسرائيل" بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى  أنه لم يفي بوعده حتى الآن.

#والدة الجندي هدار #هدار غولدن #حماس #قطاع غزة #حزب البيت اليهودي

الأكثر قراءة اليوم

شاب فلسطيني يفوز برئاسة السلفادور

استشهاد شاب من شمال غزة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

فلسطيني بين أوفر المرشحين حظا للفوز برئاسة السلفادور

صور: شهيرة وسهير رمزي تفاجئان الجميع بخلع الحجاب

اسعار العملات مقابل الشيكل

حماس تكشف عن موعد اجتماعها مع المخابرات المصرية في القاهرة

اعترافات جديدة بفضيحة "رشوة" حمد بن جاسم و"باركليز"

الأخبار الرئيسية

بالاسماء ..مصادر تكشف لـ"سما" عن تغييرات كبيرة في قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية

الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية

وفد حماس والجهاد

الجهاد ستبلغ المصريين بتوجه جديد للتفاهمات مع الاحتلال وهنية سيمكث حتى موعد حوار روسيا

الوفد المصري مع الفصائل

مسؤول: مصر تعمل على تجنب حرب جديدة ومحاولة تحسين الوضع المعيشي لأهل قطاع غزة

غزة : حماس تنشئ ساحة جمركية للبضائع القادمة من المعابر