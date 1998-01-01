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جماهير ريال مدريد تعلق أمالها على فينيسيوس أمام برشلونة

الإثنين 04 فبراير 2019 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير ريال مدريد تعلق أمالها على فينيسيوس أمام برشلونة



مدريد/ وكالات/

اشادت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الاثنين باللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة 

القدم، وذلك بعد تألقه في مباراة فريقه التي فاز فيها أمس بثلاثية نظيفة على ضيفه ألافيس في بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وسجل فينيسيوس في هذه المباراة هدف النادي الملكي الثاني في شباك ألافيس في الدقيقة .80 وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعب البرازيلي الشاب "يتمتع بخبرة كبيرة تؤهله للعب في أقوى الدوريات رغم حداثة سنه وأنه يجمع بين الموهبة والقدرة الكبيرة على التفاني في العمل والاجتهاد من أجل إثبات ذاته".

وأشارت الصحيفة إلى أن جماهير ريال مدريد تعلق أمالها على النجم البرازيلي في مباراة الفريق الحاسمة أمام غريمه التاريخي برشلونة المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء في إطار منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا. وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن جماهير النادي الملكي تطالب بالدفع بفينيسيوس في مباراة الأربعاء منذ الدقيقة الأولى أملا في تعويض خسارة فريقها بخماسية في مباراة الدور الأول لليجا أمام النادي الكتالوني

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