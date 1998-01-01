أميرا الكويت وقطر يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

الكويت / وكالات /

عقد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات رسمية اليوم الاثنين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها أمير قطر للبلاد.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، عقب الاجتماع، بأن المباحثات تناولت آفاق القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة. كان أمير قطر وصل إلى الكويت صباح اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت تقوم بجهود وساطة لحل الأزمة الخليجية، وذلك منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو من عام 2017 . وتتهم الدول الأربعة قطر بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.