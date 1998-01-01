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القلق يعود لبرشلونة بشأن غياب ميسي عن الكلاسيكو

الإثنين 04 فبراير 2019 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
القلق يعود لبرشلونة بشأن غياب ميسي عن الكلاسيكو



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن هناك حالة من القلق تسيطر على برشلونة بسبب إصابة ليونيل ميسي التي ستحرمه على الأغلب من المشاركة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم الأربعاء القادم في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتعرض ميسي لكدمة قوية في مباراة فالنسيا الماضية، ورغم ذلك، أصر على إكمال المباراة التي سجل بها هدفين وأنقذ فريقه من الهزيمة، وانشغلت الصحف الإسبانية يوم أمس بقضية إمكانية غيابه عن الكلاسيكو القادم.

وكانت نفس الصحيفة قد أكدت يوم أمس قدرة ميسي على المشاركة أمام ريال مدريد، حيث أوضحت أن الورم في قدمه تقلص كثيراً، ولا يعاني من أية آلام.

لكن لم تستمر هذه الأنباء السارة طويلاً، فقد كشفت آس عن شعور ميسي بعدم الراحة في مكان الكدمة صباح اليوم الاثنين، وذلك أثناء توجهه للعيادات الطبية من أجل الخضوع للفحوصات الطبية الشاملة.

وأضاف التقرير أن ميسي لا يعاني من إصابة بالمعنى الحرفي، لكنه يشعر ببعض الآلام، وسوف يجلس مع مدربه إرنستو فالفيردي لاتخاذ القرار الأنسب بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات.

وأكدت آس أن فالفيردي لن يغامر أبداً بالدفع بليونيل ميسي في الكلاسيكو لو كان هناك خطر على حالته حتى ولو بنسبة قليلة، مما يعني أن الأرجنتيني سيغيب عن موقعة الكامب نو بنسبة كبيرة جداً.

#برشلونة #ميسي #كلاسيكو

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