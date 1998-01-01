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رئيس لجنة الانتخابات يلتقي ممثلي الفصائل الفلسطينية

الإثنين 04 فبراير 2019 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس لجنة الانتخابات يلتقي ممثلي الفصائل الفلسطينية



رام الله / سما /

عقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، لقاء اليوم الاثنين مع ممثلي الفصائل والأحزاب السياسية في الضفة الغربية .

واطلع ناصر الفصائل على جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات قائلا :" ننتظر صدور المرسوم الرئاسي، الذي يحدد موعد الانتخابات من أجل بدء العمل الفعلي لإجرائها.

واوضح أن هذه الاجتماعات مع الفصائل والتي تجري اليوم في الضفة الغربية ومن المقرر إجراؤها في قطاع غزة، تأتي ضمن مسؤولية اللجنة في تعزيز مشاركة كافة الفصائل والأحزاب السياسية في أي انتخابات مقبلة، والاستماع لمواقفهم وتوجهاتهم فيما يتعلق بالانتخابات، وهي خطوات ضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية وضمان أوسع مشاركة فيها في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة على حد سواء.

ويجري التنسيق حالياً مع جميع الأطراف المعنية، من أجل أن يتوجه وفد من لجنة الانتخابات برئاسة ناصر الى قطاع غزة في وقت لاحق، لعقد اجتماعات مماثلة مع قادة الفصائل في القطاع لنفس الغرض

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