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جامعة الأقصى تفتتح محطة لتحلية وتبريد المياه بخان يونس

الإثنين 04 فبراير 2019 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

افتتحت جامعة الأقصى بفرعها بخان يونس محطة لتحلية وتبريد المياه، برعاية رئيس سلطة المياه الفلسطينية م. مازن غنيم، وبتمويل من مؤسسة هيومن أبيل

وخلال الافتتاح أكد رئيس الجامعة د. كمال الشرافي  أن مشروع إنشاء محطة تحليه داخل الجامعة يعد بمثابة مشروع حياة ومهم بالنسبة للطلبة في توفير المياه الصالحة للشرب وهذا يعزز الطالب في توفير احتياجاته الأساسية من قبل الجامعة له، شاكراً كل من دعم هذا المشروع وعلى رأسهم سلطة المياه الفلسطينية، ومؤسسة هيومن أبيل.

وفي كلمة عبر الفيديو كونفرس عبر فيه  م. غنيم عن سعادته بافتتاح محطة تحلية للمياه بجامعة الأقصى، منوهاً ان سلطة المياه تعمل على توفير كافة السبل لتوفير المياه الصالحة للشرب داخل البيوت والمؤسسات الفلسطينية تفادياً لأي ملوثات أو أضرار، شاكراً إدارة جامعة الأقصى لاحتضانها هذه المحطة وتشغيلها في أسرع وقت وعلى رأسها معالي الدكتور كمال الشرافي .

من جانبه أوضح م. البردويل أن هذا المشروع  يأتي لزيادة كمية المياه وتحسين جودتها في جامعة الأقصى،  كما نوه بأن هذا المشروع مقدمة لمشاريع قادمة بالتعاون مع المانحين،

 من جانب أخر بين أ. شراب على أهمية المشروع وضرورته لتحسين مصادر وخدمات المياه في قطاع غزة وخصوصاً المؤسسات التعليمية لاحتضانها العدد الأكبر من أبناء المجتمع الفلسطيني، متمنياً أن يعود هذا المشروع بالنفع للجميع .

#جامعة الأقصى

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