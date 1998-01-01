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مشرعون بريطانيون يرجحون تورط مسؤولين سعوديين في تعذيب ناشطات

الإثنين 04 فبراير 2019 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشرعون بريطانيون يرجحون تورط مسؤولين سعوديين في تعذيب ناشطات



الرياض /وكالات/

أيد 3 مشرعين بريطانيين الاثنين تقارير أفادت بأن ناشطات سعوديات معتقلات، تعرضن للتعذيب ورجحوا تورط شخصيات سعودية في ذلك.

وتشير استنتاجات المشرعين الثلاثة إلى قلق متنام لدى حلفاء السعودية في الغرب إزاء ما يتردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للملكة، والذي يتعرض للانتقادات على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد ناشدتا السعودية السماح بمقابلة نشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة موقوفين، زعمت تقارير أنهم تعرضوا للتعذيب.

المصدر:"رويترز"، وكالات

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