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معارض قطري بارز يتحدى أمير قطر ويظهر بشكل مفاجئ بعد اختفاء غامض

الإثنين 04 فبراير 2019 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
معارض قطري بارز يتحدى أمير قطر ويظهر بشكل مفاجئ بعد اختفاء غامض



لندن/وكالات/

ظهر المعارض القطري البارز خالد الهيل مساء أمس الأحد في مقطع فيديو، تحدى فيه "نظام الحكم في الدوحة"، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من اختفائه.
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وأثار اختفاء الهيل الجدل والتكهنات بتعرضه للاختطاف من قبل المخابرات القطرية، حيث ظهر جالسا في صالة بمكان عام، ومرتديا نظارات سوداء تركت غموضا عن عودته الجديدة.

وقال الهيل إنه بخير وباق على موقفه المعارض لحكم أمير قطر الشيخ تميم، مضيفا أن "هذا لن يتغير إلا بتغيير منظومة الحكم في قطر قريبا".

وترددت أنباء في فترة غياب الهيل عن احتجازه في مقر السفارة القطرية في لندن، وتكهنات عن إحضاره بالقوة إلى قطر، دون وجود أدلة جازمة تؤكد هذه الروايات.

ويعد خالد الهيل من أبرز معارضي الحكم في قطر، ونظّم من مقر إقامته في لندن العام الماضي مؤتمرا للمعارضة، شارك فيه أكاديميون وساسة، وطالبوا خلاله بتغيير النظام في الدوحة.

المصدر: تويتر

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